Opvallend weinig menselijk leed bij sneeuwprik: “Geen opmerkelijke tussenkomsten genoteerd”

In de politiezone Grensleie (Menen/Wevelgem/Ledegem) gebeurden enkele ongevalletjes. “In de Bieststraat in Wevelgem botsten iets voor 8 uur twee auto’s, daarbij raakte één iemand lichtgewond”, weet commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse, woordvoerder van de zone. “Langs de Muizelstraat in Gullegem, ter hoogte van de Nijverheidslaan, belandde op ongeveer hetzelfde tijdstip een kleine bestelwagen in de gracht. De bestuurder bleef ongedeerd. Dat was ook het geval op de Provinciebaan in Ledegem, toen een Nissan Navara en een Ford Puma met elkaar in botsing kwamen.”

Drukte aan de Groeningebrug

Bestuurder vertrekt te voet

Zelfde geluid in de politiezone Mira (Waregem en omgeving). “Wij noteerden 7 ongevalletjes, het eerste in de Kooigemstraat in Sint-Denijs”, zegt commissaris Michaël Vanden Heede. “Daar slipte om 8 uur een voertuig en kwam het in botsing met een andere wagen. Niemand raakte noemenswaardig gewond. Later volgden nog botsingen in Spiere-Helkijn maar ook in Waregem. Dat was ondermeer het geval in de Leemputstraat, waar een auto in de gracht terechtkwam. Onze ploeg trof een leeg voertuig aan, de bestuurder bleek te voet vertrokken. Langs de Expresweg botste een vrachtwagen en op een kruispunt langs de Vennestraat kwamen twee auto’s in aanrijding.”