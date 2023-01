Opschorting voor man (50) nadat hij keel van partner dichtknijpt

Het zat er in april bovenarms op tussen het koppel uit Menen. “Op een bepaald moment duwde hij haar in een hoek in de keuken en wurgde hij haar zelfs even”, zei het Openbaar Ministerie tijdens het proces. “Ik wilde haar kalmeren en haar bij haar schouders vast nemen”, zei de man tegen de rechter. “Maar in de bewegingen had ik ze plots vast bij haar keel, dat was slechts een fractie van een moment, maar ik ben daar uiteraard fout geweest. Zij was hysterisch over iets en ik wilde haar kalmeren, dat is helaas niet gelukt. Ik ben helemaal niet zo en kan niet geloven dat het zover is kunnen komen, ik heb enorm veel spijt.” Het koppel is ondertussen uit elkaar. De man beschikt nog over een blanco strafregister en heeft het slachtoffer vergoed. Zijn advocaat vroeg om de man de gunst van de opschorting te verlenen. De rechter is daar nu op ingegaan. Hij moet zich wel twee jaar aan strikte voorwaarden houden en moet een cursus agressiebeheersing en impulscontrole volgen.