Opnieuw Plantjesweekend dit weekend

Wevelgem/Edinburgh Jonge West-Vla­ming brengt laatste groet aan de Queen: “Ik ben hier toevallig op reis, maar dit kon ik niet laten liggen”

Een jongeman uit Wevelgem was dinsdag in Edinburgh bij de laatste honderden mensen van de in totaal meer dan 25.000 die hun respect betuigden aan de Britse koningin Elizabeth II. Gilles Vervalle start binnen enkele dagen een trektocht van 154 kilometers, maar boekte toevallig eerst een verblijf in de Schotse hoofdstad. Toen hij hoorde dat de kist van de Queen er was, twijfelde hij niet. “Leuk is dat haar stoffelijke resten staan opgesteld in een kathedraal die mijn naam draagt”, lacht de student.

13 september