Opnieuw gaslek tijdens graafwerken voor aanleg glasvezel

Heule/Bissegem Pastoor Jos Debaere overleden

Pastoor Jos Debaere (86) is op vrijdag 10 juni heengegaan, in het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk. Jos, van oorsprong afkomstig uit Wevelgem, was meer dan twintig jaar lang pastoor van de Sint-Eutropiusparochie in Heule. Hij was ook pastoor-moderator van de federatie Heule-Bissegem.

14 juni