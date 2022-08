Opnieuw drie laureaten voor cultuurprijzen

Kortrijk Bekijk Top Gun in feeërieke tuin van Broelkaai 6

‘Top Gun: Maverick’ brak eerder deze zomer wereldwijd records. Het is een laat vervolg op de hit Top Gun uit 1986, ook met Tom Cruise. Die klassieker over een eliteteam van Amerikaanse piloten kan je op zaterdag 27 augustus in openlucht zien, in de prachtige tuin van Broelkaai 6 in Kortrijk.

