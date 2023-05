Opgerolde terreurcel: politie volgde zes mannen en één vrouw al enkele weken

Zigeuners voor rechter nadat riotgun wordt gevonden tijdens gerechte­lij­ke actie

In de caravan van zigeuners op het doortrekkersterrein in Heule werd tijdens de grote gerechtelijke actie in december 2021 een riotgun en pepperspray gevonden. Het koppel riskeert nu een celstraf van 3 maanden. “Dat geweer was een erfstuk van mijn vader”, zegt Sandy. S (46).