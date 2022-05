Opgepakte 19-jarige Franse drugkoerier zat eerder al in de cel voor identieke feiten

Menen Menen voorziet bomvolle zomeragen­da met Boulevard Solar: “Een hele zomer lang sport, spel en cultuur”

De stad Menen pakt ook dit jaar uit met Boulevard Solar. Een zomerprogramma dat de stad twee jaar geleden in zeven haasten in elkaar bokste in tijden van corona om de Menenaars toch een leuke zomer te bezorgen. Dat werd enorm gesmaakt en is nu enorm uitgebreid. “Corona is er niet langer en dus gaan we nadien evalueren hoe het werkt in normale tijden”, zegt schepen van Cultuur Griet Vanryckegem (N-VA).

20 mei