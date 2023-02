Op controle afgereden, onder invloed van drugs en rijbewijs van broer getoond: politierechter verklaart dertiger rij-ongeschikt

VOLLEYBAL Jelle Sinnesael (Menen) na verlies bekerfina­le tegen Roeselare: “Ontgooche­ling zal weldra plaats maken voor trots”

Decospan Menen is er niet in geslaagd om te stunten in de Beker van België. De grensploeg was ondanks de massale steun van een uitgebreid groen legioen een maatje te klein voor de buren uit Roeselare. Het was afscheidnemend kapitein Jelle Sinnesael nochtans zo gegund …