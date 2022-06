Ontdek het Preshoekbos met nieuw wandelzoektocht ‘Prikkels in het Preshoekbos’

“We hebben een folder gemaakt waarin erg veel opdrachten en vraagjes zitten”, vertelt schepen van Toerisme Virginie Breye (N-VA). “Zo laat je je niet alleen verrassen door onbekende groene hoekjes dichtbij huis, maar steek je op een speelse manier ook van alles op. En kun je zelfs leuke prijzen winnen.” De wandelzoektocht duurt ongeveer anderhalf uur en kun je de ganse zomer lang maken. De start en de aankomst van de nieuwe wandelzoektocht is in café De Living in Lauwe. “Het café is een ideale én kindvriendelijke uitvalsbasis om de tocht te starten en te beëindigen. Natuurpunt bezorgde ons de nodige deskundige insteek om de zoektocht samen te stellen. Natuurpunt zal komende zondag ook gidsen rond de Bramiersite.” Om de nieuwe wandelzoektocht feestelijk te lanceren, staat zondag een ontbijtmoment gepland in café De Living. Volwassenen kunnen rijkelijk ontbijten voor 20 euro, kinderen jonger dan 12 betalen 10 euro. Ontbijten kan tussen 9:00 en 10:00. Inschrijven kan nog tot en met 16 juni via info@cafe-deliving.be..