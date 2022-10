Ontdek het Menen van toen en nu tijdens wandeling

Er zijn in het verleden heel wat postkaarten verschenen over Menen. Zou jij aan de hand van die postkaarten de vroegere stadszichten van Menen kunnen situeren? Je kan het ontdekken tijdens een rondleiding waarbij ook duidelijk wordt hoe sterk de grensovergang in de Barakken is veranderd, het Schippershof, de Oude Leie, de huizen, de herbergen… Het wordt uitgezocht tijdens een rondleiding door de dienst Toerisme in Menen. De rondleiding gaat door op 16 oktober en is gratis. Je dient wel op voorhand te reserveren. Er gaan rondleidingen door van 10 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur. Er wordt gestart aan het station van Menen.