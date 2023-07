Ontdek de Leiewerken vanop een boot

Niels (30) valt met eerste deelname aan duiven­vlucht uit Barcelona al in de prijzen: “Ik kreeg zelfs al felicita­ties uit Afghanis­tan”

Wat een prestatie van de jonge duivenmelker Niels Mollen (30) uit Geluwe. Voor de allereerste keer nam hij deel aan de internationale vlucht vanuit Barcelona. “Het was een ongelofelijke dag”, lacht Niels. “Zaterdagmorgen om 6.27 uur was mijn eerste duif daar al. Ik kon het niet geloven. Nationaal eindigde mijn eerste duif op plaats 25. Nationaal viel ik drie keer in de prijzen, provinciaal vier keer en regionaal vijfmaal. Ik was al content met één prijs nationaal.”