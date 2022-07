Ontdek de kunstwerken in de stad met een begeleide stadswandeling

Kortrijk/Kuurne Kortrijk zoekt majorettes en krijgt daarbij hulp van de Majo’s uit Kuurne: “We blazen de traditie nieuw leven in”

Kortrijk wil opnieuw majorettes in de stad. In plaats van een nieuwe vereniging op te richten, werd aangeklopt bij de buren van Kuurne waar nog steeds, en dat sinds 1972, met de baton wordt gegooid. “Wie van ritme en muziek houdt en graag dans met een tikkeltje meer hoeft niet te twijfelen: deze sport is voor jou.”

11:06