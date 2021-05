Onbekende tiener dreigt op sociale media met schietpartij in VTI Menen: politie in stelling

Of het daadwerkelijk om een leerling van het VTI Sint-Lucas in Menen gaat, is niet helemaal zeker. Maar feit is dat een tiener woensdagavond een foto op sociale media gooide met de niet mis te verstane boodschap ‘Ik ga iedereen in mijn school afschieten’. In een filmpje lijkt de jongeman ook te zwaaien met een wapen. Een ander filmpje toont dan weer een montage van beelden: het schoolgebouw aan de Oude Leielaan, een volautomatisch wapen én de afbeelding van één van de directeurs die in de tekst met de dood wordt bedreigd. Die afbeelding hebben wij in het filmpje bij dit artikel bijgesneden, omwille van privacyredenen.