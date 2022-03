Omgekatte motorfiets blijkt gestolen, Fransman vlucht voor controle op de provinciegrens

Vreemd rijgedrag

Tijdens de actie liep een motorrijder tegen de lamp. “Z’n vreemde rijgedrag viel ons op en toen we de man wilden tegenhouden, nam hij de vlucht”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse, woordvoerder van de politiezone Grensleie. “De achtervolging leidde naar een landelijke weg waar de man ten val kwam. Daarop werd hij gearresteerd.” De motorrijder, een Fransman, had geen rijbewijs en zijn tweewieler bleek ook niet verzekerd en werd dan ook in beslag genomen. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de motorfiets eigenlijk omgekat is en vorig jaar gestolen werd in Frankrijk.

Efficiënter handelen

Stefaan Vannieuwenhuyse is tevreden over de actie, die in de toekomst nog zal herhaald worden. “We beschikken elk aan onze kant van de provinciegrens over informatie en het is goed dat die op bepaalde momenten gedeeld wordt. Dat is een verrijking voor beide partijen en het laat ons toe om nog efficiënter te handelen. Op die manier bewijzen we de burger in onze politiezones een nog betere service.” Voor de actie werden tien politiemensen ingezet, waarvan twee motorrijders.