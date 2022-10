Nu ook een ‘voelpad’ in het Snoezelbos: “Je loopt er met je blote voeten op steentjes, bladeren en schors”

Ieper Lezing over Sint-Maar­ten door Antoon Naert: “Heilige Martinus onderging veel gedaante­ver­wis­se­lin­gen”

Op 11 november is het Sint-Maarten, het kinderfeest dat in de Westhoek nog steeds wordt gevierd. De heilige Martinus was echter veel meer dan een kindervriend. We komen alles te weten over de figuur tijdens de lezing ‘Men maakte Martinus menig mantel’ in de Sint-Maartenskathedraal.

15:01