Nieuwe verkeersveilige doorsteek van Rijselstraat naar Oude Leielaan klaar

Ieper herdenkt Robrecht van Béthune, de graaf van Vlaanderen die 700 jaar in de Kattenstad overleed: "Maar niet zeker dat zijn beenderen in het graf liggen"

Dit jaar is het precies 700 jaar geleden dat in Ieper Robrecht van Béthune, graaf van Vlaanderen, overleed. Het Ieperse stadsarchief brengt de historisch figuur opnieuw onder de aandacht. De link tussen de ‘Leeuw van Vlaanderen’ en de Kattenstad is immer nog te vaak niet gekend. Echter, in tegenstelling tot wat Hendrik Conscience schreef, nam Robrecht van Béthune geen deel aan de Guldensporenslag. “En dat de beenderen die in zijn graf werden aangetroffen van hemzelf zijn, is ook geen zekerheid.”

