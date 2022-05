Nieuwe verkeerssituatie oprit A19 op N32 zorgt voor wrevel: “Het is een probleem oplossen door nieuwe te creëren”

Ieper Houtsnij­ders tonen vaardighe­den tijdens ‘Atelier in Beeld’: “Enkel wat handigheid en geduld zijn vereist”

Dit weekend gooien overal in Vlaanderen kunstenaars de deuren van hun ateliers open in het kader van ‘Atelier in Beeld’. In het Centrum voor Volwassenenonderwijs in Ieper kan je de houtsnijwerkers aan het werk zien. “Iedereen kan dit, enkel wat handigheid en veel geduld zijn vereist”, vertelt Geert Woussen (57), die er lesgeeft.

11 mei