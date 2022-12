Nieuwe speeltoestellen voor het Diksmuideplein

Het is al lang niet het eerste plein in Menen waar de stad investeert in nieuwe speeltoestellen. Deze legislatuur is het al de negende investering in speeltoestellen. In het meerjarenplan werd 620.000 euro voorzien voor het aankopen en plaatsen van speeltoestellen op verschillende pleinen. “En er volgen nog andere projecten die onze speelpleintjes zullen opwaarderen”, vervolledigt schepen van Openbare Ruimte Patrick Roose. “Eén bestelling is al geplaatst, begin 2023 zitten we samen om de nieuwe projecten te bespreken.” Recent behaalde de stad ook het label van Kindvriendelijke Stad.