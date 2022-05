Nieuwe, ruime zone 30 duidelijk niet populair: nu al verkeersborden ‘vermist’

Een onbekende ging in Lauwe aan de haal met het nieuwe verkeersbord in de Koning Boudewijnstraat. Andere borden verdwenen in de Leiestraat, Hogeschuurstraat en Langekeerstraat. “Dat is bijzonder spijtig, maar we zullen zo snel mogelijk de verdwenen verkeersborden vervangen”, zegt schepen van Mobiliteit Patrick Roose (Vooruit). “We hebben mensen geïnformeerd met infosessies waarin we uitleggen waarom we de zone 30 invoeren. Dinsdag staat trouwens nog een infosessie gepland. Iedereen die wil, kan zich hiervoor inschrijven.” Het stadsbestuur gaf eerder al aan dat de ruime zones 30 vooral ingevoerd worden om de veiligheid te verhogen. Dat de ruime zone 30 niet populair is, bleek al uit de reacties op sociale media op de foto van het weggenomen verkeersbord. “Mensenkl*terij”, klonk het onder meer. De redenen waarom het stadsbestuur de maatregel invoert kan je hier uitgebreid lezen.