Nieuwe Leiebrug loopt enkele jaren vertraging op: Vlaamse Waterweg start nieuwe vergunningsaanvraag na één bezwaar

Wie gehoopt had om volgend jaar of ten laatste in 2025 over de nieuwe Leiebrug te kunnen rijden is eraan voor de moeite. Dat de werken vertraging oplopen was al duidelijk en schreven we eerder al. Door één bezwaarschrift en een handvol reacties tijdens het openbaar onderzoek van afgelopen zomer moet de Vlaamse Waterweg opnieuw een vergunningsaanvraag indienen. “Dat levert vertraging op, maar geeft ons ook de kans om bezorgdheden verder uit te werken”, zegt woordvoerster Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg. “Zo gaan we onder andere bijkomende verkeerstellingen bij het bestaande mobiliteitsonderzoek voegen en wordt meer informatie gegeven op de reacties uit het vorige openbaar onderzoek. Inwoners van Menen zullen dan opnieuw gedurende 30 dagen kunnen reageren. De ontwerpplannen zelf blijven ongewijzigd.” De Vlaamse Waterweg hoopt dan wel de goedkeuring van de vergunning te krijgen om in het eerste deel van 2024 dan toch eindelijk te kunnen starten met de werken van de nieuwe Leiebrug zelf.” De volledige werken van de brug nemen zo’n vier jaar in beslag.