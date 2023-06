Nieuw speeltoestel in Brouwerspark: De kinderen hebben dit mee gekozen”

Garagist Bas Pieters al na derde KP uit 12 uren van Wervik, opbrengst per kilometer voor Grensrock

Tegenslag van formaat voor Sebastiaan Pieters en zijn copiloot Rodrigo Dedrie uit Menen zaterdag tijdens hun deelname aan de 12 uren van Wervik. Tijdens de derde klassementsproef in Kruiseke maakten ze n de eerste van vier ronden een uitschuiver en belandden met de Citroën Saxo in de gracht. Wat leidde tot een opgave. Opmerkelijk: hun deelname koppelden ze aan een goed doel, namelijk het gratis muziekfestival Grensrock in Menen.