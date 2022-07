Niet te warm om te flitsen, vindt de politie

De flitswagen van de zone zal opgesteld staan langs de Lauwestraat in Rekkem, de Fabriekslaan in Ledegem en de Oude Ieperstraat in Gullegem, in de omgeving van het VTI. Het gaat telkens om invalswegen waar sommige bestuurders het wel eens niet zo nauw nemen met de maximum toegelaten snelheid. Ook op andere plekken in de politiezone Grensleie loop je kans om tegen de lamp te lopen. Die locaties worden door de politie niet meegedeeld. Maar voor wie zich netjes aan de regels houdt, is dat uiteraard geen probleem.