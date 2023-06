NET OPEN. Bruno (48) en Nathalie (45) openen Sinatra Bar op Grote Markt

“Strijd voor sociale gerechtig­heid werd hen fataal”: ruim 40 jaar na moord op Belgische missiona­ris­sen start assisenpro­ces tegen ‘Beulen van Guatemala’

Ruim veertig jaar geleden werden drie Belgische missionarissen vermoord in Guatemala. Walter Voordeckers uit Turnhout werd doodgeschoten in mei 1980, Ward Capiau uit Brakel in oktober 1981. In januari 1982 verdween Serge Berten uit Menen er van de aardbol. Vier decennia later wordt vandaag in Leuven het assisenproces in gang gezet tegen vijf toenmalige regeringsleiders van Guatemala. “Voor ons als familie is het belangrijk om eindelijk de waarheid te kennen”, vertelt Carlos Colson. Maar wat is de kans dat de beklaagden komen opdagen?