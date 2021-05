Na wapendreiging in VTI: één flauwe plezante meldt zichzelf bij politie, andere voorlopig nog onbekend

MenenEen tiener heeft zich woensdagnacht bij de politie gemeld nadat hij via Instagram had bekendgemaakt dat hij iedereen in zijn school ging afschieten. Hij postte zijn boodschap naar eigen zeggen als reactie op enkele filmpjes waarin een andere tiener dreigt met een bloedbad in het VTI Sint-Lucas in Menen. Als gevolg van die dreiging blijft de school op z’n minst donderdag dicht. De politie zet alles op alles om de tweede tiener te identificeren. “We zijn echt geschokt”, klinkt het in de school.

Woensdagavond circuleerden op Snapchat en Instagram beelden waarop een tiener, vermoedelijk een leerling, ermee dreigde een bloedbad aan te richten op zijn school, het VTI Sint-Lucas in Menen. Ook één van de directeurs wordt in een filmpje persoonlijk met de dood bedreigd. Er volgde crisisoverleg tussen de schooldirectie, de politie en de burgemeester. Aanvankelijk werd beslist om de lessen gewoon te laten doorgaan maar donderdagmorgen werd op die beslissing teruggekomen. “We kunnen niet anders”, zegt Diederik Bevernage, coördinerend directeur van de scholengroep Scholen aan de Leie, waartoe het VTI Sint-Lucas behoort. “We gaan ervan uit dat dit het werk is van een flauwe plezante maar helemaal zeker zijn we dat niet. In die omstandigheden is het onverantwoord dat er vandaag les wordt gegeven.”

Diederik Bevernage, coördinerend directeur van de scholengroep Scholen aan de Leie, waartoe ook het VTI Sint-Lucas in Menen behoort.

50-dagen viering

VTI-directeur Frederik Bevernage, broer van Diederik, stuurde donderdagmorgen om 7.15 uur via Smartschool, het informatieplatform tussen school, leerlingen en ouders, een bericht dat de school donderdag dicht zou blijven. “Een handvol studenten dat al op weg was naar school, werd daar opgevangen en gevraagd terug te keren naar huis”, zegt coördinerend directeur Diederik Bevernage. “Er worden ook geen online lessen gegeven. Of de school vrijdag weer open kan en de viering van de 50 dagen voor de laatstejaars kan plaatsvinden zoals gepland, moet nog blijken. Dat zal in grote mate afhangen of de tiener die verantwoordelijk is voor de berichten al dan niet geïdentificeerd is. Vermoedelijk gaat het om iemand die betrokken is bij de school, daar gaan we toch van uit.”

Het VTI Sint-Lucas in Menen blijft donderdag dicht na een dreiging.

Ongezien en schokkend

De dreiging komt hard binnen bij directie en leerkrachten van het VTI Sint-Lucas, en zeker bij de directeur die in één van de filmpjes afgebeeld en persoonlijk met de dood wordt bedreigd. De man is bijzonder aangeslagen en huilde aan de telefoon toen hij door de media werd gecontacteerd. “Dit is ongezien en schokkend”, zegt Diederik Bevernage. “Ik heb 30 jaar ervaring in het onderwijs en maakte zoiets nooit eerder mee. Er zijn ook helemaal geen aanwijzingen dat zo’n melding in de lucht hing. We hopen dat de onbekende melder snel geïdentificeerd wordt of, beter nog, zichzelf meldt bij de politie of bij ons.” Stefaan Vannieuwenhuyse, commissaris en woordvoerder bij de politiezone Grensleie, is resoluut. “Wat hier gebeurt, kan absoluut niet en dat willen we de melder ook meer dan duidelijk maken. Los van de gerechtelijke gevolgen die dit voor de betrokkene kan hebben.”

Leerkrachten stuurden leerlingen die toch kwamen opdagen weer naar huis.

Copycatgedrag?

De politie patrouilleert donderdag de hele dag in het centrum en vooral ook bij de twee vestigingen van het VTI Sint-Lucas, in de Oude Leielaan en vlakbij de Sint-Franciscuskerk. “We zetten combi’s en gemotoriseerde inspecteurs in, maar ook anonieme voertuigen”, zegt Vannieuwenhuyse. “Anderzijds zetten we alles op alles om de melder te ontmaskeren. Pas dan zal de rust kunnen terugkeren en kan de school de draad weer oppikken.” Of de dreiging een soort copycatgedrag kan zijn naar aanleiding van de klopjacht op militair Jürgen Conings in Limburg, is niet duidelijk. “Maar we mogen die piste zeker niet uitsluiten”, zegt Vannieuwenhuyse. “Dat er afgelopen nacht ook telefoontjes kwamen van de crisiscel van de regering en van de federale politie in Brussel, bewijst dat men ook daar ongerust is.”

De politie passeerde geregeld langs de gebouwen.

“Ludiek bedoeld”

Aanvankelijk werd gedacht dat de filmpjes op Snapchat en de foto op Instagram van dezelfde melder afkomstig waren, maar dat klopt niet. In de nacht van woensdag op donderdag meldde een tiener zich immers bij de politie en gaf hij toe dat hij de foto op Instagram verspreidde met de boodschap ‘ik ga iedereen in mijn school afschieten’. De tiener plukte een foto van het internet als illustratie bij de boodschap. Hij wilde naar eigen zeggen alleen maar ludiek voortborduren op de bedreigingen die werden geuit in de filmpjes op Snapchat. Toen de jongeman merkte welke proporties één en ander aannam op sociale media en welke onrust er veroorzaakt werd, besloot hij zich te melden. Of zijn ludiek bedoelde maar misplaatste boodschap gevolgen zal hebben voor hem, is niet duidelijk.