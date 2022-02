Na maandenlange overlast op transportzone in Rekkem: 33 straatracers spelen rijbewijs kwijt tijdens politieactie

De jongste maanden is er in de wijde omgeving van Kortrijk geregeld overlast van straatracers. Dat is onder meer het geval op de parking van Kortrijk Xpo maar ook op andere plaatsen, zoals op de transportzone LAR in Rekkem. Daar is tijdens weekendavonden weinig beweging en dus verzamelen er geregeld automobilisten met getunede voertuigen, vaak om anderen met hun bolide de loef af te steken. Het leidt tot onveilig verkeersgedrag zoals snel accelereren, zwaar in de remmen gaan, surplacen met doorslippende wielen enzovoort. Ook zaterdagavond was dat weer het geval.

Straatrace op til

“Een buurtbewoner belde ons met de melding dat er opnieuw overlast was”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. “Een anonieme ploeg was snel ter plaatse. Onze mensen stelden vast dat de informatie klopte en dat er een straatrace op til stond. Bijkomende ploegen, ook uit Moeskroen, werden gevraagd om de omgeving hermetisch af te sluiten. Enkele bestuurders trachtten te ontkomen maar werden gevat.”

Veel jonge bestuurders

Uiteindelijk slaagde de politie er in om 33 straatracers te identificeren. “Liefst 18 van hen bleken nog geen twee jaar houder van hun rijbewijs en vallen dus in de categorie van jonge bestuurder”, zegt Vannieuwenhuyse. “Niemand bleek onder invloed van alcohol. Op last van het parket moesten alle 33 automobilisten hun rijbewijs inleveren voor een periode van 15 dagen.” Bij de betrokken bestuurders zitten geen buitenlanders en ook weinig mensen uit de regio van Menen. Een aantal komt uit Ronse, Oostende, Sint-Martens-Latem,… en rijdt hoofdzakelijk met dure wagens van merken zoals Audi en BMW.

Lik op stuk

De politie is tevreden over het resultaat van de actie. “Het is niet alleen een goed signaal naar het grote publiek toe maar ook het lik-op-stuk-beleid is belangrijk. Bestuurders worden onmiddellijk bestraft omdat ze anderen aanzetten tot onveilig rijgedrag. Zo’n rijverbod is niet niks, hopelijk is het een les voor de toekomst”, besluit Stefaan Vannieuwenhuyse.