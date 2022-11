Na inbraak in woning: vier verdachten opgepakt dankzij efficiënt politiewerk

Omwonenden hadden rond 14 uur gezien dat er enkele verdachte mannen rondliepen in de tuin van een alleenstaande woning op het gehucht Paradijs in Rekkem. “Van zodra we die melding binnenkregen, oriënteerden we onmiddellijk een aantal ploegen in die richting”, zegt commissaris Wim Decuypere van de politiezone Grensleie. “Met succes, want onze mensen slaagden erin om vier verdachten te arresteren. Intussen is een gerechtelijk onderzoek gestart om na te gaan of de vier kunnen gelinkt worden aan gelijkaardige feiten van de jongste weken in dezelfde omgeving.” Over het lot van de vier inbrekers is voorlopig nog niks meer bekend.