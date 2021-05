Na dreiging met school-shooting in VTI Sint-Lucas: “School kan dinsdag opnieuw veilig open, ook al is dader nog niet gevonden.”

Vorige woensdagavond postte een tiener via Snapchat een filmpje waarin hij dreigde met een bloedbad in VTI Sint-Lucas. De pedagogisch directeur van de school kreeg zelfs een persoonlijke doodsbedreiging. De politie en de school namen de dreiging ernstig en beslisten om zowel donderdag als vrijdag de deuren dicht te houden. In de hoop dat na het verlengde Pinksterweekend de dader ondertussen geïdentificeerd zou zijn. Dat is evenwel nog niet het geval. “Het onderzoek ging ook het hele weekend verder maar leverde nog geen resultaat op”, aldus politiecommissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. “We bevragen vooral leerlingen van de school maar richten ook onze pijlen op verdachten buiten de school. Dat gebeurt in goede samenwerking met de schooldirectie. Bij de ondervraging van minderjarigen moeten we met enkele wettelijke procedures rekening houden. Zo moeten de bevragingen telkens in aanwezigheid van een advocaat gebeuren. Een belangrijk element in het onderzoek is ook het digitale onderzoek door de Computer Crime Unit (CCU).”