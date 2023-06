Na 61 jaar valt doek over Beenhouwerij Deleu: “De gouden tijd van de Barakken ligt al ver achter ons”

Franse jongeren gooiden eerder al winkelkar­ren op straat, nu steken ze die ook in brand: “Dit moet stoppen, zo snel mogelijk”

Het gaat van kwaad naar erger, met de Franse jongeren die nu al maandenlang net over de grens met hun thuisland de Moeskroenstraat in Menen onveilig maken. Donderdagnacht staken ze op straat winkelkarren in brand die ze iets verderop hadden gestolen. Met de politie spelen ze een kat-en-muis-spel. “We doen wat we kunnen, maar er is ook wat geluk nodig om de daders te klissen.”