Moeizame avondspits rond Menen door hydraulische olie landbouwvoertuig

Wevelgem/Bissegem Brandweer ruimt flink oliespoor, vervuiler niet bekend

Zowel in Wevelgem als in Bissegem is de brandweer woensdag op pad geweest om een oliespoor te ruimen dat wellicht afkomstig is van dezelfde vervuiler. Het wegdek werd proper gemaakt met een soort detergent.

17:49