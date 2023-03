Mobiele flitspaal en LED-verlichting moeten einde maken aan zware ongevallen op kluifrotonde in Rekkem

Na meer dan 100 jaar valt eind maart het doek over Schoenen Claeys: “Reken maar dat ik honderd merken in huis had”

Eind maart gaat Schoenen Claeys, dat al meer dan 100 jaar bestaat, in de drukke Ieperstraat in Geluwe definitief dicht. De laatste 48 (!) jaar stond Odrada Claeys (70) in haar winkel met dames- en herenschoenen. “Veel mensen vinden het spijtig dat ik stop, maar voor mij is het nu tijd om te genieten”, zegt ze. “Daarnaast zullen we onze dochter in Canada nu ook eens kunnen bezoeken voor een langere periode.”