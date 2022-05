Miljoenenschade in mega-opslagplaats door defect aan sprinklerinstallatie

Het incident werd zaterdag rond de middag opgemerkt, op een moment dat naar schatting ruim 200.000 liter water was ontsnapt, net onder het dak van het gebouw. Aanleiding was een probleem met de sprinklerinstallatie. Het water zorgde op de vloer en zelfs buiten het gebouw voor overlast. Toch is dat niet het grootste probleem. Het water liep immers ook langs en in de gigantische voorraad bouwmaterialen die er voornamelijk in kartonnen dozen ligt opgeslagen. Het gaat onder meer om verzinkt en gegalvaniseerd materiaal voor dakwerken. Het ziet er naar uit dat de hele voorraad verloren is, de schade bedraagt enkele miljoenen euro’s.