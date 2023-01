MIJN STAD. Paulette Wydoodt, het sociaalste dier van Menen: “In de politiek? Nee, ik praat graag met iedereen”

Kortrijk Laat je voor het eerst tot bemidde­laar opleiden in Kortrijk: “De vraag stijgt”

Het Mediation Instituut Vlaanderen (MEDIV) organiseert vanaf eind januari 2023 een basisopleiding tot bemiddeling, in hoeve Te Coucx op Hoog Kortrijk. Zo kan je voor het eerst die opleiding volgen in de Guldensporenstad. Het prijskaartje is stevig. De opleiding volgen kost 3.750 euro per persoon.

29 december