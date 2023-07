Met bijna 3 promille tegen vangrail, na avondje uit met vrienden: 2 maanden rijverbod

Ontdek nog tot eind juli Kringloop­win­kel pop-up met zomerkle­dij in Ring Kortrijk

Je kan nog tot en met zaterdag 29 juli is in het winkelcentrum Ring Kortrijk een Kringloopwinkel pop-up ontdekken. De tijdelijke winkel omvat luchtige tweedehands zomerkledij en stijlvolle tweedehands accessoires. Je vindt er alles om de zomer stralend door te brengen. En het is meteen een leuk weetje voor duurzame shoppers, tijdens deze soldenmaand.