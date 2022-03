Met 2,37 promille na avondje uit nog blokje om met BMW van vader: maand rijverbod en boete

Op 18 september 2021 arriveerde S.D. na een avondje uit met heel wat alcohol thuis. Hij had niet met de wagen gereden maar na thuiskomst besliste hij toch nog een toertje met de BMW van zijn vader te rijden. En dat terwijl hij veel te veel had gedronken én op dat nachtelijk tijdstip niet meer met zijn voorlopig rijbewijs of zonder begeleider mocht autorijden. “Een domme beslissing”, gaf hij op de politierechtbank zelf toe. “Alcohol doet grenzen vervagen”, aldus zijn advocaat. Met de wagen belandde de jongeman op Ter Beke in Menen tegen een poort en een omheining. “Ik moet nu proberen om alles opnieuw goed te maken. Aan wat is gebeurd, kan ik toch niets meer veranderen”, besloot hij.