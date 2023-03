Menen wil broederschap aangaan met andere vestingsteden

Zo zag Louis (80) de Barakken, pal aan de Franse grens, in 65 jaar grondig veranderen: “Noem het nostalgie, maar de gouden tijden liggen achter ons”

Louis Ackou (80) woont sinds 1957 in de Barakken in Menen en is er méér dan thuis. Het grensgebied waar Vlaamse en Franse arbeiders elkaar kruisten, is tegenwoordig een mix van nog veel meer culturen. “Begrijp me niet verkeerd: die Turkse bakkerijen hebben lekker brood, hé", glimlacht Louis, die ons meeneemt naar zijn geliefde wijk.