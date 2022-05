Menen voorziet bomvolle zomeragenda met Boulevard Solar: “Een hele zomer lang sport, spel en cultuur”

MenenDe stad Menen pakt ook dit jaar uit met Boulevard Solar. Een zomerprogramma dat de stad twee jaar geleden in zeven haasten in elkaar bokste in tijden van corona om de Menenaars toch een leuke zomer te bezorgen. Dat werd enorm gesmaakt en is nu enorm uitgebreid. “Corona is er niet langer en dus gaan we nadien evalueren hoe het werkt in normale tijden”, zegt schepen van Cultuur Griet Vanryckegem (N-VA).

De burgemeester met een strooien hoedje en een cocktail en de schepenen in kleurrijke kledij en bloemenkransen. Het stadsbestuur heeft duidelijk zin in een zomer vol activiteiten van 3 juni tot en met 11 september. “Toen corona uitbrak en haast niemand op reis kon, moesten we ineens erg creatief zijn en slaagden we erin om toch een leuk zomerprogramma aan te bieden”, zegt Schepen van Cultuur Griet Vanryckegem (N-VA). “We vonden elkaar erg snel over alle diensten heen en het zomerprogramma werd ook bij onze inwoners enorm gesmaakt. Net daarom zetten we Boulevard Solar verder. Maar nu hebben we uiteraard meer tijd gehad om alles voor te bereiden en is het aanbod een stuk ruimer.

Volledig scherm Het zomerprogramma van Boulevard Solar werd voorgesteld in het CC Zomerkaffee © Alexander Haezebrouck

Van Circus tot strandzone

Op de agenda staan tal van verschillende evenementen. Zo strijkt Circus I Love You neer in Menen op 18 en 19 juni. “Dit is een internationaal topcircus uit Zweden”, zegt directeur Chiel Vandenberghe van het cultuurcentrum. In plaats van één festivaldag Salto kiezen we ervoor om dit te spreiden in tijd, locaties en genres. We gaan ook met CC De Steiger naar Rekkem en Lauwe.” De zone van het Badhuis wordt dan weer een strandzone met tal van activiteiten op het water. “De dolle waterzondagen werden vorig jaar enorm geapprecieerd”, zegt schepen Virginie Breye (CD&V). Burgemeester Eddy Lust is alvast opgetogen met de agenda. “Zo’n uitgebreid zomerprogramma zie ik eerlijk gezegd enkel maar terug bij de kustgemeenten.”

Evaluatie

Omdat komende zomer opnieuw een normale zomer wordt waarin mensen naar hartelust kunnen reizen, is het afwachten in hoeverre Boulevard Solar opnieuw even succesvol zal zijn. “Daarom gaan we ook erg vaak naar de mening vragen van onze inwoners”, zegt schepen Griet Vanryckegem. “Op die manier kunnen we nadien een goede evaluatie maken. De Menenaars die deze zomer thuis blijven zullen zich alvast niet vervelen.” Elke Menenaar krijgt binnenkort de brochure met het volledige programma in de bus.