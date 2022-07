Menen voert gerichte controles uit op foutparkeerders

“Tijdens de vakantie spelen er sowieso meer kinderen op straat”, klinkt het bij de stad Menen. “Je wil het als weggebruiker niet meemaken dat je een kind omver rijdt omdat je zicht beperkt is door een fout geparkeerde auto. De meest ergerlijke parkeerovertredingen zijn auto’s die op het voetpad of te dicht bij een oversteekplaats staan.” Foutparkeerders riskeren een boete van 116 euro. Parkeerovertredingen worden in Menen sinds iets meer dan een half jaar beboet met een GAS-boete. De proefperiode in Menen is voorbij en vanaf deze maand wordt er strenger opgetreden, zonder waarschuwing. De gemeenschapswachten zullen in juli extra controleren op 7, 13 en 19 juli.