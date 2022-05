Menen pakt tekort aan kinderopvang aan met een lokaal loket: “Door de aanvragen te registreren kunnen we sneller gerichte acties ondernemen”

“Het lokaal loket kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang”, vertelt schepen Angelique Declercq (Vooruit). “Je kan het vinden in het Sociaal Huis in de Noorderlaan 1A en is elke donderdagnamiddag open tussen 14 uur en 18 uur.” Met dit loket wil de stad de aanvragen registreren zodat er snel kan geschakeld worden waar nodig. “Want ook in Menen is er een tekort aan plaatsen. In ons beleidsplan was het engagement om te investeren in onze kinderen één van onze prioriteiten. Samen met onze partners maken wij werk van extra kinderopvangplaatsen. Zo zorgen we ervoor dat ieder kind de kans krijgt om zich maximaal te ontplooien. Op die manier zorgen we ook dat ouders kunnen werken, leren, en zich engageren in de lokale gemeenschap.”