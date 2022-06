Menen maakt zich opnieuw op voor Grensrock: “Doet enorm veel deugd hier terug te kunnen staan”

Het festival gaat voor het eerst door in het Park Ter Walle, vroeger was dat altijd in het Brouwerspark. “Het Brouwerspark was bijzonder gezellig, maar Park Ter Walle biedt ons veel meer mogelijkheden. Zo sparen we kosten uit omdat we geen VIP tent meer moeten huren, die kunnen binnen in het gebouw. Ook het secretariaat en de backstage zit in het gebouw en is nu veel dichter bij het festivalterrein zelf. Het terrein is nu ook een stuk groter dan ervoor, en voor gezelligheid zorgen we wel. Het heeft wel meer een echt festivalterrein gevoel. We kunnen meer VIPs ontvangen en is volledig uitverkocht, in het Brouwerspark zou de VIP tent gewoon te klein geweest zijn. We hebben natuurlijk wel moeten nadenken over hoe we het terrein zouden indelen en hebben alles opgemeten.” Het speelplein op Park Ter Walle maakt deel uit van het festivalterrein. “We voorzien ook elke dag een springkasteel, we blijven een familiefestival.”