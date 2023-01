Menen klimt naar derde plek na zege tegen Leuven

Het matchbegin oogde nochtans niet zo fraai voor de thuisploeg die kreunden onder het opslaggeweld van Leuven. Receptioneel brachten de Menenaars te weinig waardoor ze de vroege achterstand nooit konden uitwissen. In set twee dan toch iets meer schwung bij Sinnesael en zijn maats die drie punten uitliepen. Bij Leuven zagen ze Tuerlinckx al snel uitvallen met een knieblessure bij 11-8. Ondanks die tegenslag zetten de jongens van Eyckmans de scheve situatie weer recht: 15-16. Dat was buiten Sinnesael gerekend die op de juiste momenten op de perfecte plaats stond met zijn muur. Ook in de derde beurt zou good old Sinnesael zijn ploeg nog redden van een hachelijke situatie (van 11-14 naar 16-14 en 20-16). Ondertussen was Tuerlinckx wel weer tevergeefs tussen de lijnen gekomen. Dermaux moest met krampen aan de kant blijven in het vierde spel maar zijn backup Kindt deed het met een offensieve 6 op 10 voortreffelijk. Ook Hänninen bleef vanuit alle hoeken en in moeilijke situaties scoren.

“Aan onszelf te wijten”

Berre Peters werd met 20 punten de topscorer van zijn ploeg maar hij kon de nederlaag niet afwenden. “Het verschil tussen beide ploegen was niet zo groot”, vond de Leuvenaanvaller. “Het lag echt aan een paar balletjes die wij niet scoorden en aan een paar stomme fouten aan onze kant. Ook de scheidsrechter hielp ons niet. Die liet zich maar al te graag leiden door het fanatieke thuispubliek. Al hebben we het vooral aan onszelf te wijten dat we hier met lege handen achterblijven. In de eerste set konden we hun receptie destabiliseren en dat lukte vanaf het tweede spel veel minder.” Tuerlinckx moest even naar de kant met een blessure. “Al vind ik niet dat dit een invloed had op het resultaat. Beelaert viel goed in en op dat moment speelden we ook secuur. Jammer dat we er niet meer konden uithalen maar we blijven wel op de derde plaats en we hopen daar te kunnen blijven om de play-offs met een paar punten bonus te starten. In die optiek wordt het belangrijk om in de komende confrontaties nog punten te sprokkelen.”

Verzuring in kuiten

Bij Menen kreeg Basil Dermaux weer de voorkeur op Kindt. Hij scoorde in drie sets 11 punten. “Ik had afgelopen week misschien wel mijn beste trainingsweek achter de rug maar toch was ik verrast dat ik weer in de basis mocht beginnen. Ik ben relatief tevreden al kon het vooral serverend nog beter. Het belangrijkste is dat we de drie punten in de Vauban konden houden en daardoor weer bovenin meedraaien.” Dermaux moest in de vierde set wel langs de kant blijven. “Ik had de wissel zelf gevraagd omdat ik weer last had van verzuring in de kuiten. Een probleem dat mij geregeld parten speelt.”

Menen – Leuven

3-1

21-25, 25-22, 25-19, 25-19

Star of The Game: Jiri Hänninen

Menen: Van Hoyweghen 3(KIndt 7), Vanneste 12, Sinnesael 11(Capet 1), Dermaux 11(Ocket), Hänninen 22, Van de Velde 9. Libero: Stuer.

Leuven: Valkiers 2, Peters Berre 20 , De Paepe 6(De Saedeleer 2), Tuerlinckx 17(Beelaert 2), Peeters Simon 8, Van Elsen 8(Blondeel). Libero: Dufraing (Peters Sibren)