Menen focust zich tijdens World Cleanup Day op strijd tegen peuken

Inbreker verstopte buit in park en toonde verstop­plaats aan politie: “Hoopte op die manier minder lang in de cel te verblijven”

Een 24-jarige inbreker verstopte in mei zijn buit in een park in Kortrijk. Op een verdoken plaatsje verstopte hij twee laptops, een luidspreker, tabak en nog spullen. Toen de politie de jongeman kon vatten, toonde hij hen meteen de plaats waar zijn ‘schat’ lag. “Ik hoopte op die manier een minder strenge straf te krijgen”, vertelde de jongeman woensdag in het Spaans aan de rechter.