Menen experimenteert met participatie avonden: “We hopen op frisse ideeën rond verschillende thema’s”

De stad Menen organiseert vanaf 30 maart een reeks participatie avonden. Alle Menenaars vanaf 14 jaar zijn welkom om samen over verschillende concrete onderwerpen van ideeën te wisselen. “Het is de bedoeling om met enthousiaste Menenaars in een losse sfeer nieuwe zaken te kunnen organiseren”, zegt schepen van Evenementen Kasper Vandecasteele (Vooruit).

Menen experimenteerde al met burgerparticipatie, zo lopen ook de burgerbudgetten nog. “Maar dit is toch iets helemaal nieuw”, zegt schepen Kasper Vandecasteele (Vooruit). In een reeks participatie avonden wil de stad met Menenaars rond de tafel zitten om frisse ideeën te krijgen rond het organiseren van bepaalde evenementen. Volgende week donderdag staat de eerste van zo’n avond op het programma. “Vanuit de adviesraden hebben we acht onderwerpen gekozen, mensen kunnen kiezen bij welk onderwerp ze mee aan tafel schuiven.” De onderwerpen zijn onder andere een wereldkeukenfestival organiseren, het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen, een speel- en beweegprogramma voor Autoloze Zondag samenstellen of meehelpen om de Wieltjesfeesten vorm te geven met een programma in de Bruggestraat. “Het zijn al zeer concrete thema’s waarvan we de aanwezigen vragen om mee te denken om ze uit te werken. In de toekomst kunnen zullen Menenaars zeker ook zelf onderwerpen kunnen aanreiken.”

Volledig scherm De eerste participatie avond gaat door op donderdag 30 maart © Alexander Haezebrouck

Aan elke tafel zal een verantwoordelijke van de administratie aanwezig zijn. “Die persoon zal alle noodzakelijke info bezorgen, de ideeën in goede banen leiden en ervoor zorgen dat het ook effectief concreet op papier wordt gezet.” Marijke Durnez (36) uit de Parkstraat was één van de eerste die zich al heeft ingeschreven. “In de straat hebben we een comité en organiseren we elk jaar een speelstraat tijdens de zomer”, vertelt Marijke. “Ik vind burgerparticipatie heel belangrijk en heb me ingeschreven om mee na te denken over het tegelwippen en hoe de stad groener en ecologischer te maken. Het is leuk dat de stad dit organiseert en ik hoop vooral dat er ook effectief iets mee gedaan zal worden.

Alle Menenaars vanaf 14 jaar zijn welkom op de participatie avonden. “Je moet ergens een leeftijdsgrens trekken, maar we willen dus ook heel graag jongeren aantrekken om hun frisse ideeën te horen. Alles zal gebeuren in een ongedwongen losse sfeer. Nadien is er tijd om na te praten aan de bar.” De stad heeft het concept omgedoopt tot ‘Super Thursday’.” Omdat het op een donderdag doorgaat natuurlijk, en het over tal van onderwerpen zal gaan.”

De eerste participatie avond gaat door volgende week donderdag 30 maart op de eerste verdieping van CC De Steiger om 19 uur. Wie wil kan die avond ook een infomoment over het lokaal veiligheidsplan van de stad bijwonen. Inschrijven kan via deze link.

