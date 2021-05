Melder bloedbad VTI plukte wapenfoto gewoon van internet: politie bevestigt wat leerlingen ontdekken

MenenDe voorlopig nog onbekende melder die midden vorige week dreigde om een bloedbad te veroorzaken in het VTI Sint-Lucas in Menen, gebruikte een internetfoto van een Uzi-vuurwapen in het filmpje dat hij online zette. Dat ontdekten leerlingen van de school. Ook de politie is op de hoogte. “Daardoor wisten we al snel dat het om een flauwe plezante ging”, zeggen de leerlingen, die zich geen zorgen maken en dinsdag gewoon weer naar school kwamen.

De poorten van het VTI Sint-Lucas gingen dinsdag weer open voor de leerlingen, nadat vorige donderdag en vrijdag de school noodgedwongen dicht bleef na de onrustwekkende gewelddreiging. De leerlingen werden om 10 uur verwacht. Een half uurtje voordien al druppelden de eersten toe aan de nog gesloten sectionale poort langs de Sluizenkaai die de toegang vormt tot de school voor alle leerlingen. De sfeer was rustig, de politie hield een oogje in het zeil. Een combi stond iets verderop in de straat, inspecteurs in een anoniem voertuig reden meer dan eens langs en gingen uiteindelijk ook de school binnen.

Geen twijfel

“Het is rot dat we door zo’n onnozele melding onze 30 dagenviering moesten missen maar anderzijds begrijpen we ook wel dat de directie en de politie geen enkel risico wilden nemen”, zegt een laatstejaars. “Hopelijk kunnen we die bittere pil doorspoelen als straks dan toch nog een symbolisch afscheid aan de school kan gevierd worden.” De jongeman heeft naar eigen zeggen niet getwijfeld om dinsdag weer naar school te komen. “Waarom zouden we? Er is veel over de kwestie gesproken, dat wel, maar vrijwel iedereen was er onmiddellijk van overtuigd dat die gewelddreiging een misplaatste grap was.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm De foto die van het internet werd geplukt, een illustratie bij een online-artikel van de Los Angeles Times uit 2013 © Richmond Police Department

Los Angeles Times

Een leerling van het vijfde jaar springt hem bij. “De melder heeft in zijn filmpje een foto gebruikt die hij van het internet plukte. Dat hebben we vorige week ontdekt toen we met enkelen van onze klas zelf gingen zoeken op het internet naar een gelijkaardige afbeelding. We stootten toen op een artikel uit december 2013, gepubliceerd op de site van de Los Angeles Times, over een kerel van 15 die door de politie in het Amerikaanse Richmond werd betrapt met een geladen Uzi. De foto van dat wapen werd vrijgegeven door de politie en staat als illustratie bij het artikel. De melder hier heeft ‘m gedownload en, weliswaar een kwart gedraaid, gebruikt in zijn filmpje.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm De foto links is, weliswaar gedraaid en kleurmatig wat bijgewerkt, identiek aan de foto die de politie in het Amerikaanse Richmond in 2013 verspreidde en die gebruikt werd in een online-artikel van de Los Angeles Times. © RV

Melder heeft geen wapen

De politie heeft weet van de bewuste foto en het artikel uit de Los Angeles Times. “Ook onze mensen vonden die afbeelding terug”, zegt woordvoerder Stefaan Vannieuwenhuyse. “Zonder meer te vertellen over het onderzoek kan ik bevestigen dat dit één van de elementen is die ons heeft doen besluiten dat de dader niet over een dergelijk wapen beschikt. Het versterkt ons vermoeden dat de melder alleen maar een ongepaste grap wilde uithalen. Ook het feit dat er geen nieuwe bedreigingen meer zijn gevolgd en nog enkele andere elementen waarover ik niet kan uitweiden, hebben ons doen besluiten dat er niet langer sprake is van een reële dreiging.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Dinsdag ging de poort van het VTI Sint-Lucas in Menen weer open, voor een normale schooldag. Slechts een absolute minderheid van leerlingen daagde niet op. De politie hield een oogje in het zeil. © Hans Verbeke

Doorbraak, vroeg of laat

De politie voert intussen verder onderzoek naar de identiteit van de melder. Het VTI Sint-Lucas heeft de leerlingen gevraagd om via een anoniem formulier informatie te geven, in het geval iemand iets zou vernemen. “Vroeg of laat komt er een doorbraak, daar zijn we van overtuigd”, zegt Vannieuwenhuyse. “Maar het is in ieders belang dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt, zodat de rust helemaal kan terugkeren.” Dinsdagmorgen vonden in de school gesprekken plaats met de leerkrachten, over de situatie. De directeur die in het filmpje van de melder met de dood werd bedreigd en daar erg aangeslagen op reageerde, is weer op post.

