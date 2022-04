Meiboom geplaatst bij parkresidentie Bernice

Menen Twee maanden cel voor man (55) die ‘s avonds plots vrouw vast grijpt

Een 55-jarige man uit Komen-Waasten greep in 2020 een vrouw in Menen ‘s avonds in het donker plots vast. Volgens haar probeerde hij haar in zijn auto te duwen maar ze kon zich losrukken. “Ik was dronken en wilde gewoon met iemand praten”, zei de man tegen de rechter.

20 april