Meer dan een vierde rijdt te snel in de Sluizenkaai in Menen

MenenSinds in januari de werken aan de Oude Leielaan in Menen gestart zijn, is in de Sluizenkaai tweerichtingsverkeer toegestaan. Maar veel bestuurders rijden er te snel en dus besloot het stadsbestuur snelheidscontroles uit te voeren. Na vier metingen blijkt dat 33 procent te snel rijdt in de Oude Leielaan.