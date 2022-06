Meer dan 2.000 bezoekers voor Festival For Friends

De vorige editie van Festival For Friends in Kortrijk klokte af op 1.800 bezoekers. “Nu zijn we ruim boven de 2.000 gegaan”, zegt mede-organisator Gaël Agneray. “Het was echt een topeditie. Alle optredens werden enorm gesmaakt, de sfeer was gewoon top en we kenden amper tot geen incidenten. Het hamburgerkraam was volledig uitverkocht, ook de cocktailbar was bijna leeggezopen. In totaal werden bijna 14.000 pintjes getapt. De knaldrang was duidelijk aanwezig op het terrein.” Cijfers waar ze bij Festival For Friends bijzonder tevreden over zijn. “Het was ook fijn om te zien dat veel mensen die vorig jaar aanwezig waren in Kortrijk, deze keer ook hun weg naar Lauwe vonden.” Het voetbaltornooi dat voorafgaat aan het festival werd gewonnen door het team Campro waar onder andere profvoetballer Charles Vanhoutte van Cercle Brugge in mee speelde.