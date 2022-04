Meense Scouts maken zich met Jiggy Open Air op voor eerste feestweekend sinds 2019: “We verwachten 800 fuivers”

Jiggy OpenAir is al langer dan een fuif alleen op zaterdagavond. De festiviteiten beginnen al op zaterdag voor de interne leden die dan hun kampvoorstelling krijgen gevolgd door een kaas- en wijnavond die ondertussen met 250 inschrijvingen helemaal volzet is. Op zaterdag kunnen de sportievelingen zich wagen aan het petanquetoernooi en voor de kids is er in de namiddag vanaf 14u een speeldorp met alcoholvrije Jiggy kindercocktails. Vanaf 17u tonen de plaatselijke bands hun talent op het podium en na 23u zetten vier dj’s tot 4u de boel op stelten. “Het is van 2019 geleden dat onze openluchtfuif nog kon doorgaan, dus kijken we er enorm naar uit”, zegt organisator en hoofdleider Thijs Gellynck. “In 2020 moesten we onze fuif annuleren omdat corona toen aan een opmars bezig was en in 2021 was er zelfs geen sprake van een fuif. We zijn er klaar voor al hebben we toch al wat stressmomenten gekend. Vergeet niet dat we na drie jaar een pak leiders verloren die ervaring hadden met de organisatie van dit event en bovendien zaten de weersomstandigheden niet mee. We hebben heel wat regen en wind moeten trotseren maar het terrein staat nu zo goed als helemaal op punt.”