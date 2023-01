Meense brandweer verwelkomt 4 nieuwe rekruten: “Maar we zijn eigenlijk op zoek naar nog 10 extra krachten”

Met Sebastien Termote, Tiele Desmet, Xandro de Tand en Nick Ego telt de brandweer van Menen vier nieuwe krachten. Ze vervoegen Anthony Dubois, Wolf Deleu, Steije Maertens en Robin Descamps, de stagiairs die in 2021 en 2022 aan hun opleiding begonnen. Kapitein Yves Dubois is blij met de versterking. “Het is belangrijk dat jonge mensen zich engageren en beschikbaar staan voor hun medeburgers. Het geeft niet alleen voldoening om mensen te kunnen helpen, maar je komt ook in een toffe bende vrienden terecht. En je hoeft het niet gratis te doen. Zowel voor de opleiding als interventies krijg je een vergoeding.”

Nog niet voltallig

De aansluiting van acht nieuwe brandweermannen mag dan goed nieuws zijn, toch blijven extra krachten welkom. “Mochten we nog tien mensen kunnen motiveren om onze post te versterken, dan komen we op veertig en een volledige bezetting”, zegt Dubois. “We beseffen dat het niet evident is om zo’n engagement op te nemen. Maar uit ervaring weten we dat wie komt, geen spijt heeft van zijn beslissing. En het spreekt vanzelf dat we onze nieuwe collega’s zoveel mogelijk bijstaan tijdens hun opleiding en hun stage. Gemotiveerde kandidaten zijn altijd welkom.”

Op 2 mei vindt om 19 uur een infosessie plaats voor wie interesse heeft om aan te sluiten bij de brandweer. Plaats van afspraak is de brandweerpost in de Krommebeekstraat 34b in Menen. Meer info op www.hvzfluvia.be.

