Meense Blauw Zwart Shop viert 20ste verjaardag: “Zelfs internationale klanten vinden de weg naar hier”

MIJN STAD. Het Menen van Nicky Mwiza (24): “Langs de Leie met het zicht op de haven waan ik me even in Marseille”

Ze verhuisde pas rond haar zestiende naar de grensstad, maar voelde zich er in een mum van tijd helemaal thuis. Ondertussen is ze zelfs al enkele jaren voorzitter van de jeugdraad en ging ze zich ook maatschappelijk engageren. Nicky pendelt dagelijks op en af naar Brussel voor het werk, maar stapt ‘s avonds maar wat graag van de trein in Menen. “Ik droom ervan dat wanneer ik een huis zal kopen, dat dit dicht bij het water zal zijn.”