Medewerkers CC De Steiger rouwen om gewaardeerde collega Christian Bonte, filmavond wordt geannuleerd

NET OPEN. Evelien (41) neemt wijnhandel Finesse over: “Wijn is een uit de hand gelopen passie”

Evelien Ponseele (41) heeft wijnhandel Finesse in de Rijselstraat in Menen overgenomen. De vorige zaakvoerders waren al een tijdje op zoek naar een overnemer door aanhoudende rugklachten. Evelien is helemaal klaar om de wijnhandel nieuw leven in te blazen. “Ik droomde al langer over een eigen zaak en wijn is een uit de hand gelopen hobby”, vertelt Evelien.